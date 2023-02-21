В Башкирии спелеологи обнаружили неизвестную часть пещеры Грезы

фото: vk.com // Андрей Иванченко

В Бурзянском районе Башкирии недалеко от заповедной деревни Иргизлы спелеологи обнаружили неизвестную часть пещеры Грезы. Большая группа специалистов из Оренбурга, Уфы, Кумертау, Мелеуза и Магнитогорска сделала открытия во время исследования притоков подземной реки. Об этом 21 февраля сообщил национальный парк «Башкирия».

– Спелеологи обнаружили большой зал с огромным количеством разнообразных натёчных образований, которые впечатлили даже профессионалов, немало поведавших за свою практику, – рассказали представители заповедника.

Помимо новых ходов, специалисты также нашли следы от медвежьих когтей, крупную берцовую кость древнего бизона и два скелета куницы.