Парламент Башкирии намерен принять закон о дистанционном голосовании

Парламент Башкирии намерен в окончательном чтении 22 февраля принять законопроект, который внесет в кодекс о выборах положения о регламенте дистанционного электронного голосования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парламент Башкирии намерен в окончательном чтении 22 февраля принять законопроект, который внесет в кодекс о выборах положения о регламенте дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрани-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, на выборах в органы власти республики заочное голосование наряду с традиционным может быть применен решением местной Центральной избирательной комиссией после согласования с ЦИК России. Дистанционный формат проводится с использованием системы ГАС «Выборы».

Избиратель с доступом к электронному голосованию уже не получит бюллетень на избирательном участке, но при необходимости сможет воспользоваться техническими средствами непосредственно в помещении для голосования. При проведении дистанционного голосования результаты волеизъявления анонимизируются и шифруются. Толкачев резюмировал, что процедура голосования постепенно будет переходить в цифровой формат, поскольку «это удобно, надежно и конфиденциально».