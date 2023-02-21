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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 5:54

В Башкирии собака покусала ребенка

Прокуратура пыталась привлечь к ответственности местные власти, но безуспешно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Нуримановском районе Башкирии собака покусала ребенка. Прокуратура пыталась привлечь к ответственности местные власти

В Нуримановском районе Башкирии собака покусала ребенка. Прокуратура пыталась привлечь к ответственности местные власти

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нуримановском районе Башкирии собака покусала ребенка. Прокуратура пыталась привлечь к ответственности местные власти. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба районного суда.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к администрации с требованием взыскать с нее 100 тыс. рублей в пользу ребенка, на которого на улице набросилась собака. Прокуратура утверждала, что пес был бездомный и ответственность за него – как и всех бродячих животных – несут органы местного самоуправления.

В ходе разбирательства суд выяснил, что у собаки есть хозяйка, и исключил администрацию из числа ответчиков по делу. В итоге потерпевшая сторона и владелица пса заключили мировое соглашение о выплате компенсации.