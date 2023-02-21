В Уфе драка трех матерящихся пенсионерок попала на видео

кадр видео: телеграм // «Честно говоря»

В Уфе три матерящихся пенсионерки подрались у дома по улице Сун-Ят-Сена. Видео потасовки 20 февраля опубликовал телеграм-канал «Честно говоря».

На кадрах видно, что сначала конфликтуют две пожилые женщины, одна из которых угрожает оппонентке тростью. Затем к ним присоединяется и третья пенсионерка: она безуспешно пытается разнять соперниц, но ей тоже достается – ее толкают. Вся потасовка сопровождается практически беспрерывным матом и оскорблениями, поэтому понять причину конфликта попросту невозможно.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием по поводу инцидента в МВД Башкирии. Там рассказали, что в полицию поступило заявление о случившемся, а одной из участниц конфликта выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. После проверки сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение.