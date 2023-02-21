В Уфе при ДТП с Honda CR-V пострадала 21-летняя пассажирка ВАЗ-2106

фото: ГИБДД РБ

В Уфе при столкновении двух легковушек пострадала пассажирка. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло около шести часов вечера 20 февраля. По данным дорожной полиции, на бульваре Давлеткильдеева 24-летняя девушка за рулем Honda CR-V во время выезда с парковки не убедилась в безопасности маневра и при повороте налево врезалась в ВАЗ-2106, которым управлял 23-летний мужчина.

фото: ГИБДД РБ

В автоаварии пострадала 21-летняя пассажирка «шестерки». Она обратилась за медицинской помощью и после осмотра врачи отпутили ее домой.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло еще три ДТП, в которых травмы получили столько же человек.