Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев: готовность Восточного выезда из Уфы составляет 61%

фото: телеграм // Алан Марзаев

Готовность крупнейшего в Башкирии инфраструктурного проекта – Восточного выезда из Уфы – составляет 61%. Об этом в своем телеграм-канале 20 февраля сообщил вице-премьер регионального правительства Алан Марзаев.

По словам чиновника, строительство на объекте ведется круглосуточно – как в тоннеле, так и на мосту через реку Уфу. Закончены работы по возведению бетонных опор эстакады, выполняется устройство земляного полотна. На завершающем этапе находится монтаж постоянных бетонных конструкций в северном тоннеле, на подходе и южный.

фото: телеграм // Алан Марзаев

– Масштабы строительства впечатляют: лишь только в тоннеле будет использовано 90 000 тонн металлопроката! – отметил вице-премьер.

В конце марта мост через реку Уфу достигнет первой опоры на правом берегу. Это ознаменует окончание надвижки мостового перехода. После этого строители демонтируют накаточные пути и опустят пролетное строение на постоянные опоры. Этот процесс займет около трех месяцев. С наступление положительной температуры воздуха начнется устройство дорожного покрытия.

фото: телеграм // Алан Марзаев

Напомним, Восточный выезд предусматривает строительство километрового тоннеля, мостового перехода через реку Уфу и 10-километрового участка платной скоростной дороги с выходом на трассу М-5. Стоимость восточных ворот города составляет 33,5 млрд рублей. Открыть их планируется в конце 2023 года.