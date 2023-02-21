ГИБДД Уфы обратилась к водителям и пешеходам из-за сильного снегопада

Утром 21 февраля ГИБДД Уфы предупредила местных жителей об ухудшении погоды из-за сильного снегопада. Ведомство призвало водителей быть максимально внимательными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром, 21 февраля, ГИБДД Уфы предупредила местных жителей об ухудшении погоды из-за сильного снегопада. Ведомство призвало водителей быть максимально внимательными.

– Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, будьте внимательны при проезде пешеходных переходов. Следует избегать резких маневров и перестроений, обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности, – передали в дорожной полиции.

Госавтоинспекция также призвала пешеходов позаботиться о собственной безопасности: оценивать дорожную ситуацию при пересечении проезжей части и следить за тем, чтобы водители снижали скорость.

Напомним, сегодня утром в Уфе на фоне снегопада зафиксировали 9-балльные пробки.