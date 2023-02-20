Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Башкирии все еще чаще всего жалуются на ЖКХ и дороги. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал заместитель начальника управления главы региона по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков.

За минувшую неделю чиновники зафиксировали от граждан 4 301 обращение. В топ-3 тем сообщений – вопросы ЖКХ (605 обращений), благоустройства (482) и дорог (460). Граждан волнует плата за отопление, содержание многоквартирных домов, уборка снега и наледи на дорогах и тротуарах, во дворах.