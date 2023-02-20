В Уфе СК проверяет сообщения о нерасселении дома, который признали аварийным 10 лет назад

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Следственный комитет Башкирии проверяет сообщения о непринятии мер по расселению в Калининском районе Уфы многоквартирного аварийного дома. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Здание находится в микрорайоне «Черниковка». По словам местных жителей, у строения гниет крыша, осыпается штукатурка со стен и трескаются полы. Граждане утверждают, что уже очень долго не могут добиться расселения, хотя дом признали аварийным уже почти 10 лет назад.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины сложившейся ситуации. Также следователи проверяют полноту принимаемых органами местного самоуправления мер.

– В ходе проверки должностным лицам муниципалитета будет дана правовая оценка, – сообщил СК.