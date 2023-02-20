В Башкирии завершились поиски пропавшей 11-летней девочки

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В башкирском городе Учалы завершились поиски пропавшей 11-летней девочки. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Ранее о пропаже несовершеннолетней сообщили ее земляки. Местные жители утверждали, что подросток сегодня утром, 20 февраля, ушла в школу, но так и не добралась до нее.

Полиции удалось отыскать девочку, она, к счастью, жива и здорова. Согласно предварительным данным МВД, правоохранители обнаружили подростка у ее друзей. Причины и обстоятельства ее ухода из дома в настоящее время устанавливаются.