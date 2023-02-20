В Уфе в 2023 году заменят 311 изношенных лифтов

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В Уфе в 2023 году планируют заменить 311 изношенных лифтов. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Оборудование будет заменено в 107 жилых домах. В настоящее время, по информации МинЖКХ, в столице Башкирии в настоящее производится замена 29 лифтов в шести домах.

Таких результатов, по словам чиновников, удалось достичь благодаря «эффективной работе региональной системы сбора и распределения средств на капремонт многоквартирных домов», а также благодаря тому, что часть лифтов меняется за счет республиканской казны.

– После завершения монтажа, отладки работы кабины и подъемного оборудования лифт проходит многоступенчатую проверку перед подписанием приемного акта и окончательной сдачей в повседневную эксплуатацию. Специалисты Ростехнадзора осматривают и тестируют все технические элементы, проверяют заводскую документацию, качество монтажа. Проделанную работу также оценивают жильцы, – сообщает региональное МинЖКХ.