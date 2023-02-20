Власти потратят на геотехнический мониторинг здания ЦУР Башкирии 2,7 млн рублей

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Власти потратят на геотехнический мониторинг здания ЦУР Башкирии более двух миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.

Согласно документации, исполнитель работ до 20 декабря 2025 года должен вести наблюдать за перемещением грунта в зоне расположения строения, отслеживать его смещение и крен.

Региональное учреждение «Хозяйственное управление» выбрало по результатам аукциона подрядчиком для выполнения работа уфимскую компанию «Геоплюс». Контора исполнит контракт за 2 774 880 рублей.