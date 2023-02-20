В Башкирии экс-депутата осудили на 8,5 лет за убийство инвалида

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В башкирском городе Мелеуз 31-летнего бывшего депутата КПРФ Александра Котелевского суд признал виновным в убийстве инвалида. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как сообщили в ведомстве, ночью с 4 на 5 августа 2021 года подсудимый распивал алкоголь с 38-летним потерпевшим в мастерской у последнего. Между ними произошла ссора, депутат, напал на своего товарища, избил его руками и ногами по голове и другим частям тела. Тот скончался на месте. Погибшим оказался местный житель Ильфат Тухветев, имевший инвалидность. Как сообщили знакомые погибшего, у него был сломан позвоночник, не осталось ни одного целого ребра, проломлен череп.

В ту злополучную ночь Ильфат мастерил детали к свадьбе обвиняемого, вероятно, ссора завязалась из-за этого. У погибшего остались жена, дочь и сын.

Чтобы избежать уголовной ответственности подсудимый унес труп на улицу и после этого скрылся. Затем злоумышленник вернулся к мастерской со своей невестой и вызвал скорую помощь, заявив, что обнаружил знакомого уже мертвым. Однако благодаря проведенным следственно-оперативными мероприятиям и экспертным исследованиями эту версию правоохранителям удалось полностью опровергнуть.

В отношении Александра Котелевского было возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Его приговорили к 8,5 года колонии строгого режима, также с него взыскали 1,5 миллиона компенсации за моральный ущерб.