В Уфе в лагере «Чайка» построят новый корпус на 49 детей

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В Уфе в детском лагере «Чайка» построят новый корпус. Об этом на своей личной странице в социальных сетях глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

По словам мэра башкирской столицы, новый современный корпус круглогодичного пребывания планируется построить уже в этом году. Это, как утверждает принимать, дополнительно 49 детей в смену.

Объект был включен в федеральную госпрограмму «Развитие образования». Средства на строительство будут выделены федерального и республиканского бюджетов, инженерные коммуникации будут сооружены за счет казны города.

– Уже начали подготовительные работы. Будем и дальше искать дополнительные возможности для развития лагеря и улучшения условий пребывания наших детей, – написал в своей публикации Ратмир Мавлиев.