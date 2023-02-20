В Башкирии экс-директору колледжа дали 6 лет колонии строгого режима за вымогательство

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В башкирском городе Сибай бывшего директора колледжа строительства и сервиса осудили за вымогательство. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что мужчина потребовал у подчиненной отдавать ему часть стимулирующих выплат за неприменение дисциплинарных мер. За отказ он грозил увольнением. Таким образом, с мая по декабрь прошлого женщина передала ему 60 тысяч рублей. Также подсудимых потребовал через посредника часть таких же выплат еще с двоих своих сотрудников в размере 25 тысяч рублей с каждой.

Сибайский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных уголовным статьями получение и покушение на получение взятки путем вымогательства. Злоумышленник признал свою вину в полном объеме. Ему назначили шесть лет колонии строгого режим, а также 1,2 миллиона рублей штрафа и лишение на пять лет права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях.