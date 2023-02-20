Фото: Соцсети

В Уфе разыскивают пропавшую в январе 28-летнюю Алесю Шарафутдинову (Мартьянову). Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт – Башкортостан».

Как сообщили активисты, местонахождение девушки стало неизвестно 24 дня назад – 27 января. Приметы Алеси: ее рост – 168 сантиметров, у нее худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Во что была одета девушка в день своего исчезновения – информации нет.

Если вам что-либо о местонахождении Алеси, то волонтеры просят «Лиза Алерт» просят обратиться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.