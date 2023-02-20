В Уфе осудят мужчину, не выплатившего 1,4 млн рублей алиментов

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В Уфе перед судом предстанет мужчина, не выплатившего более миллиона рублей алиментов. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии дознания, на обвиняемого было возложена обязанность выплачивать алименты на содержание дочери. Однако он никаких выплат он не производил, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности и привлечение к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей». В общей сложности он не выплатил более 1,4 миллиона рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно». Обвиняемый признал свою вину. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.