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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 11:18

В Башкирии рука 22-летнего сотрудника консервного комбината попала в работающий механизм

Молодой человек получил тяжелую травму
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии молодой сотрудник консервного комбината получил серьезную травму на производстве. Об этом рассказала пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.

ЧП случилось 10 февраля на территории консервного комбината. В конце рабочей смены во время мойки оборудования рука 22-летнего оператора линии угодила в работающий механизм. В результате произошедшего молодой человек получил тяжелую травму.

По факту данного происшествия сотрудники Гострудинспекции начали расследование, в ходе которого будут определены обстоятельства и причины случившегося.