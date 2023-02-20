В Башкирии рука 22-летнего сотрудника консервного комбината попала в работающий механизм

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В Башкирии молодой сотрудник консервного комбината получил серьезную травму на производстве. Об этом рассказала пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.

ЧП случилось 10 февраля на территории консервного комбината. В конце рабочей смены во время мойки оборудования рука 22-летнего оператора линии угодила в работающий механизм. В результате произошедшего молодой человек получил тяжелую травму.

По факту данного происшествия сотрудники Гострудинспекции начали расследование, в ходе которого будут определены обстоятельства и причины случившегося.