«Моторы у них работают!»: пенсионерки из Уфы издеваются над соседями и угрожают поджечь им дверь

Фото: скриншот фрагмента передачи на телеканале БСТ

Жители одной из многоэтажек в уфимской Черниковки бьют тревогу: две пожилые соседки то набрасываются на них, вооружившись доской, то угрожают им поджечь дверь. Обращения в полицию и к местным властям ни к чему не приводят.

«Соседские войны» в этом подъезде идут уже давно. На месте побывали корреспонденты телеканала БСТ и поговорили с участниками конфликта. Мать двоих детей, живущая через стенку от буйных пожилых женщин, в беседе с программой «Честно говоря» рассказала, что пенсионерки постоянно стучат по батареям, ругаются с ней безо всяких причин и обзывают последними словами.

Когда в квартиру, где живут женщины постучались корреспонденты БСТ и стороны конфликта оказались на площадке лицом к лицу, одна из пожилых дам заявила, что журналисты «пришли за товаром».

- Я боюсь, что они подожгут или газ включат и мы все отравимся и умрем. Я очень боюсь, но куда я пойду с двумя детьми? – сокрушается соседка.

Свое поведение обе пожилые женщины считают совершенно нормальным и извиняться или прекращать терроризировать соседей не собираются. Одна из пенсионерок объяснила, почему стучит по батареям такими словами:

- Моторы у них работают! Три мотора на эту стену направлены! – говорит старшая соседка.

- Она (молодая соседка – Ред.) установила у себя видеокамеру и снимает все, что творится у нас в квартире! – вторит ей другая жительница «нехорошей» квартиры.

История с одной конкретной «соседской войной» пока не завершена – никто на действия буйных пенсионерок не отреагировал.