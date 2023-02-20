В Башкирии 9-летняя девочка спасла из пожара двоих маленьких братьев и сестренку

фото: "Путь Октября"

В башкирском городе Мелеузе 9-летняя Влада спасла из пожара своих маленьких братьев и сестру. Об этом сообщило местное издание «Путь Октября».

Инцидент произошел под самый новый год, 30 декабря. Четверо детей – юная героиня, ее 8-летняя сестренка и двое братишек шести и двух лет – находились в частном доме без взрослых и играли. В какой-то момент старшая девочка услышала странные звуки со стороны зала. Прибежав туда, она увидела, что загорелись обои и шторы, а прихожую уже заволокло дымом.

– Маленькие испугались, заплакали, а мне пугаться было некогда, – вспоминает школьница.

Четвероклассница вывела малышей из опасной зоны и завела их к соседям, а потом позвонила маме и рассказала ей о пожаре. Влада призналась, что страшно ей не было – хотелось только поскорее спасти малышей.

Через несколько минут на место происшествия приехали спасатели и «скорая». Пожарные быстро потушили возгорание. Медицинская помощь никому не потребовалась.