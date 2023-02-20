Молодой житель Уфы лишился 37 тыс. рублей из-за шантажа интим-услугами

В Уфе 19-летний местный житель лишился 37 тыс. рублей из-за шантажа интим-услугами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе 19-летний местный житель лишился 37 тыс. рублей из-за шантажа интим-услугами. Об этом 20 февраля сообщило региональное МВД.

Как молодой мужчина рассказал полицейским, на днях ему позвонил неизвестный, который стал убеждать его в том, что он якобы оставил заявку на оказание интим-услуг. Голос в трубке стал требовать деньги, аргументируя это тем, что из-за потерпевшего секс-работницы потеряли других клиентов.

– Поверив угрозам незнакомца, и недопущения разрастания конфликта, уфимец перечислил личные сбережения - 37 тысяч рублей на счет, указанный звонившим, – передали в правоохранительном ведомстве.

Немного погодя парень понял, что его обманули, и пошел с заявлением в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.