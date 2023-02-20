Художница из Уфы нарисовала портрет Муртазы Рахимова на карте Башкирии

кадр видео: телеграм / @evgenia_skovart

Художница из Уфы Евгения Сковарт нарисовала портрет первого президента Башкирии Муртазы Рахимова на карте республики. Кадрами творческого процесса женщина опубликовала в своем телеграм-канале 20 февраля, видеоряд она сопроводила записью речи экс-руководителя региона.

– Он [Рахимов] был олицетворением Республики и, наверное, таковым останется в её истории навсегда, – написала художница. – Именно поэтому, решила запечатлеть его на карте Башкирии, как знак того, что его образ и имя навсегда впечатаны в родную республику!

Напомним, Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января этого года. Церемония прощания с ним состоялась спустя два дня. На ней присутствовал президент России Владимир Путин. Рахимова похоронили на мусульманском кладбище. Неделю назад глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти первого президента республики: в одной только Уфе его именем назовут одну из центральных улиц и лицей.