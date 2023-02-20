МЧС предупредило жителей Башкирии о метели и гололеде 21 февраля

21 февраля на юго-востоке Башкирии ожидается сильный снег, метель и гололед Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 21 февраля, на юго-востоке Башкирии ожидается сильный снег, метель и гололед. Видимость в осадках может ухудшиться до 500 и менее метров. На дорогах возникнут снежные заносы и накат. Об этом предупредило региональное МЧС.

В целом по республике прогнозируется облачная погода с небольшим, местами умеренным снегом. Ветер будет дуть с южного направления, его скорость не превысит 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -9,-14° (местами -18,-23°). Днем потеплеет до -1,-6°.