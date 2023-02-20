Показатель младенческой смертности за 2022 год в Башкирии снизился на 25%

В Башкирии за 2022 год скончалось 153 ребенка в возрасте до одного года, что на 67 детей меньше, чем было в 2021-м

В Башкирии за 2022 год скончались 153 ребенка в возрасте до одного года, что на 67 детей меньше, чем было в 2021-м. Показатель младенческой смертности снизился на 25% и составил 4,2 умерших на 1 тыс. родившихся. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 20 февраля со ссылкой на данные Башстата сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Азат Рахаматуллин.

– Планируемый целевой индикатор на 2022 года – 4,9 – нами достигнут, – отметил чиновник.

По словам Рахматуллина, в десяти муниципалитетах в прошлом году была зарегистрирована высокая младенческая смертность (от 10,5 на 1 тыс. родившихся). Речь идет об Архангельском, Буздякском, Татышлинском, Балтачевском, Бурзянском, Баймакском, Федоровском, Аскинском районах, а также о городах Агидель и Межгорье. Там сейчас главные внештатные специалисты, акушеры гинекологи и педиатры проводят организационно-методическую работу.

Представитель Минздрава Башкирии выделил следующие причины младенческой смертности: отдельные состояния перинатального периода (83 случая), врожденные аномалии (21), болезни нервной системы (восемь), инфекционные и паразитарные заболевания (семь), внешние причины (четыре), коронавирус (три), болезни органов дыхания (два), а также новообразования и болезни системы кровообращения (по одному).