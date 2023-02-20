Хабиров поручил открыть в Башкирии три центра поддержки участников СВО и их семей

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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве 20 февраля поручил открыть в Уфе, Нефтекамске и Сибае по одному центру поддержки участников специальной военной операции и их семей. Такое учреждение на прошлой неделе уже появилось в городе Стерлитамаке.

В центре поддержки военнослужащие и их семьи могут в режиме «одного окна» получить социальную, юридическую, психологическую, волонтерскую поддержку, помощь при оформлении документов для получения ипотечных и кредитных каникул и пособий. Опыт работы учреждения на «оперативке» представил мэр Стерлитамака Рустем Газизов.

Руководитель региона поручил администрациям Уфы, Нефтекамска и Сибая подыскать помещения под размещение центра. Для башкирской столицы Хабиров предложил передать свой кабинет в здании исполкоме партии «Единая Россия». Все центры поддержки должны быть открыты к 1 апрелю текущего года.