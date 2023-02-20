37 бойцов башкирского батальона получили награды за службу в СВО

Президент России Владимир Путин назначил 37 бойцам из башкирского добровольческого батальона государственные награды за службу в зоне специальной военной операции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин назначил 37 бойцам из башкирского добровольческого батальона государственные награды за службу в зоне специальной военной операции. Об этом на оперативном совещании регионального правительства 20 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Буквально на днях президент нашей страны наградил наших бойцов добровольческого батальона. 13 человек награждены Орденом Мужества, 16 человек – медалью «За Отвагу», четыре человека – медалью Суворова и четыре человека – медалью Жукова. Вот так выглядят наши парни, – сказал руководитель региона.

Напомним, всего в зоне СВО от Башкирии участвуют три добровольческих батальона. Они носят имени генерала Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева.

В декабре прошлого года Путин наградил звездой Героя России уроженца Башкирии Степана Белова.