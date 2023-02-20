Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 7:09

Хабиров проводит оперативное совещание правительства Башкирии в онлайн-режиме из Москвы

Глава республики будет работать в столице России 20 и 21 февраля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: YouTube // Правительство Республики Башкортостан

кадр видео: YouTube // Правительство Республики Башкортостан

Традиционное оперативное совещание правительства Башкирии 20 февраля глава республики Радий Хабиров решил провести в онлайн-режиме, поскольку сейчас он находится в Москве. Об этом руководитель региона сказал во время своего вступительного слова.

– Я сегодня и завтра работаю в Москве, поэтому решили в режиме ВКС [видеоконференцсвязи] провести нашу конференцию, – сказал Хабиров.

На оперативном совещании чиновники обсудят доклад об обращении жителей в соцсетях, меры по борьбе с коронавирусом, ситуацию в ЖКХ и на дорогах, снижение младенческой смертности и проект «Молочная кухня». Также на заседании выступит министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. Он расскажет о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности.