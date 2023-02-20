Хабиров проводит оперативное совещание правительства Башкирии в онлайн-режиме из Москвы

кадр видео: YouTube // Правительство Республики Башкортостан

Традиционное оперативное совещание правительства Башкирии 20 февраля глава республики Радий Хабиров решил провести в онлайн-режиме, поскольку сейчас он находится в Москве. Об этом руководитель региона сказал во время своего вступительного слова.

– Я сегодня и завтра работаю в Москве, поэтому решили в режиме ВКС [видеоконференцсвязи] провести нашу конференцию, – сказал Хабиров.

На оперативном совещании чиновники обсудят доклад об обращении жителей в соцсетях, меры по борьбе с коронавирусом, ситуацию в ЖКХ и на дорогах, снижение младенческой смертности и проект «Молочная кухня». Также на заседании выступит министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. Он расскажет о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности.