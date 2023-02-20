В Уфе двое мужчин сняли квартиру и устроили на балконе нарколабораторию

кадр видео: МВД РБ

В Уфе полиция задержала двоих мужчин 36 и 38 лет, которые сняли квартиры и синтезировали на ее балконе наркотики. Об этом 20 февраля сообщило башкирское МВД.

По предварительным данным, 38-летний подозреваемый долгое время употреблял наркотики и не имея постоянного заработка начал думать, где достать деньги. Обеспечить себя доходом он решил с помощью изготовления синтетических наркотиков. Мужчина прикупил себе необходимые ингредиенты и оборудование, а также снял квартиру в многоэтажке, чтобы организовать там незаконное производство запрещенных веществ. Владельцы были не в курсе, чем там будет заниматься арендатор.

– Подозреваемый изготавливал наркотики на маленьком балконе, а все остальное хранил в комнате. Вскоре он вовлек в преступную деятельность своего приятеля – 36-летнего безработного уфимца, с которым они дружили еще со студенческой скамьи. По оперативным данным, они вместе расфасовывали наркотики по пакетикам, затем делали «закладки» в лесных массивах Уфимского района, – передали в правоохранительном ведомстве.

Полиция задержала наркодельцов, когда те выходили из квартиры. Сотрудники обнаружили и изъяли у них около 150 граммов «мефедрона», а также около 50 ёмкостей различного объема, наполненные химическими реактивами, лабораторную посуду и оборудование.

Против задержанных было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.