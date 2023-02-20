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НовостиОбщество20 февраля 2023 6:34

Прокуратура обязала мэрию Уфы обеспечить жильем 98-летнего ветерана ВОВ

Ведомство отстояло права пенсионера в суде
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Прокуратура через суд обязала мэрию Уфы обеспечить жильем 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Прокуратура через суд обязала мэрию Уфы обеспечить жильем 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Прокуратура через суд обязала мэрию Уфы обеспечить жильем 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Пожилой мужчина передвигается на коляске, страдает тяжелой формой хронического заболевания и имеет право на внеочередной получение жилье. В то же время администрация города в нарушение закона не исполнила свои обязательства по выдаче благоустроенной квартиры.

За ветерана вступилась прокуратура: она обратилась с иском в суд, чтобы обязать муниципалитет предоставить ему жилье. Инстанция полностью удовлетворила требование ведомства.