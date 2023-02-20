Прокуратура обязала мэрию Уфы обеспечить жильем 98-летнего ветерана ВОВ

Прокуратура через суд обязала мэрию Уфы обеспечить жильем 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Прокуратура через суд обязала мэрию Уфы обеспечить жильем 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Пожилой мужчина передвигается на коляске, страдает тяжелой формой хронического заболевания и имеет право на внеочередной получение жилье. В то же время администрация города в нарушение закона не исполнила свои обязательства по выдаче благоустроенной квартиры.

За ветерана вступилась прокуратура: она обратилась с иском в суд, чтобы обязать муниципалитет предоставить ему жилье. Инстанция полностью удовлетворила требование ведомства.