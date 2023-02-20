В воскресенье 19 февраля в Башкирии не произошло ни одного ДТП с пострадавшими

фото: телеграм // Владимир Севастьянов

В минувшее воскресенье 19 февраля в Башкирии не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов. Он отметил, что отсутствие травмированных в автоавариях за сутки – редкое явление и позитивный итог дня.

– Это наша с вами, уважаемые участники дорожного движения, заслуга. Желаю вам безаварийной езды и безопасных дорог! – написал главный гаишник региона.

Напомним, одно из последних ДТП с пострадавшим в Башкирии случилось 18 февраля в столице Уфе – там горожанка за рулем Mazda сбила перебегавшего дорогу мужчину.