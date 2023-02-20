Жители Башкирии на этой неделе будут отдыхать четыре дня подряд

На этой неделе жители Башкирии, которые работают при классическом пятидневном режиме, будут отдыхать четыре дня подряд

На этой неделе жители Башкирии, которые работают при классическом пятидневном режиме, будут отдыхать четыре дня подряд. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества, 23 февраля. Соответствующее напоминание появилось на сайте региональной Гострудинспекции.

Выходными будут 23-26 февраля – четверг-воскресенье. Рабочий день 22 февраля сокращается на один час. Нерабочая пятница 24 февраля образовалась за счет того, что на эту дату был перенесен выходной 1 января, выпавший в этом году на воскресенье.

В Гострудинспекции отметили, что для работников, занятых 23 февраля, предусматривается оплата в двойном размере. Привлечение к труду сотрудников, для которых 23-26 февраля выходные дни, допускается с их письменного согласия.