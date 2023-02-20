Жительница Уфы попросила убрать детскую горку, на которой ее сын сломал спину

фото: vk.com // Радий Хабиров

Жительница Уфы Анна Т. попросила местные власти убрать детскую горку, на которой ее малолетний сын сломал спину. Обращение женщины появилось на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях. По словам горожанки, опасная горка находится напротив дома по улице Рыльского, 18.

– С неё не однократно падали дети и получали различного вида травмы. Мой сын в ноябре 2022 года тоже скатился и сломал спину. Ребёнок лежал в больнице, на данный момент не может ходить в школу и находится на домашнем обучении до апреля, – написала женщина.

На ее обращение отреагировала администрация Октябрьского района. Там передали, что приняли сообщение в работу и ответят на него после уточнения информации не позднее среды, 22 февраля.