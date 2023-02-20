В Башкирии 21 февраля пройдет снег и потеплеет до -1°

Небольшие осадки местами усилятся до умеренных, а днем по югу прогнозируется интенсивный снегопад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии во вторник, 21 февраля, пройдет снег и потеплеет до -1°. Об этом говорят данные регионального Гидрометцентра.

Небольшие осадки местами усилятся до умеренных, а днем по югу прогнозируется интенсивный снегопад. В отдельных районах республики возникнет гололед, на дорогах снежные заносы и накат. Умеренный ветер будет дуть с южного направления.

Температура воздуха ночью составит -9,-14° (местами понизится до -19°), днем -1,-6°.

Сегодня, 20 февраля, местами по региону так же пройдет небольшой снег (по югу до умеренного). Ветер будет восточный и умеренный. Днем столбики термометров покажут -6,-11°.