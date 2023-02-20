В Уфе пропал 18-летний Билолиддин Тохиров

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе пропал 18-летний Билолиддин Комил Угли Тохиров. О его местонахождении ничего неизвестно с воскресенья, 19 февраля. Об этом сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт». Ее волонтеры ищут молодого человека. Они нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы пропавшего: рост – 165 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.

Был одет в синюю куртку, черную водолазку, голубые джинсы, бежевые кроссовки и черную шапку.

Всех, кто видео Тохирова или знает, где он сейчас находится, просят позвонить по номеру 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.