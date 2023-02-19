Из Уфы в зону СВО отправился гумконвой с бронетехникой

Фото: ГТРК «Башкортостан»

Накануне из Уфы в зону проведения специальной военной операции отправился очередной гуманитарный конвой. На этот раз на Донбасс повезли, в том числе бронированную технику высокой проходимости, продовольствие, медикаменты и теплую одежду.

Как сообщает ИА «Башинформ», технику, продукты и специальное оборудование доставят бойцам трех добровольческих батальонов, сформированных из уроженцев Башкирии. Напомним, в СВО участвуют батальоны имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева.

Колонна с модернизированными специально под боевые задачи автомобилями, едой, канцтоварами и посылками из дома отправилась сегодня, 19 февраля.