В Уфе водитель задавил во дворе пожилую женщину и уехал с места ДТП

Фото: скриншот видео

Утром 19 февраля в социальных сетях появилось жуткое видео, снятое «умным домофоном» в одном из дворов Уфы. Автор утверждал, что инцидент произошел около дома №47 по улице 50 лет СССР.

На кадрах видно, как во дворе стоит пожилая женщина с палочкой и в какой-то момент на нее задним ходом наезжает водитель легкового автомобиля. Камера наружного наблюдения писала и звук: бабушка очень громко кричала от боли. На видео попал момент, как она попала под колеса машины. Не слыша громких криков пенсионерки водитель продолжал двигаться назад и, по всей видимости, переехал ее дважды.

На видео видно, как водитель развернулся, поставил машину на то место, где совершил наезд на пешехода и вышел из машины. Посмотрев на колесо, он сел обратно и уехал. В кадр попали номера автомобиля.

Камера «умного домофона» позднее засняла, как женщина заходит в подъезд, опираясь на клюшку. О состоянии пенсионерки пока ничего не известно.