Названы районы Башкирии, где в прошлом году стали больше покупать алкоголя

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В Башкирии по итогам 2022 года выросли объемы продаж алкоголя, сообщили «КП-Уфа» в министерстве торговли и услуг республики.

В Минторге отметили, что объемы розничной торговли алкогольными напитками выросли почти во всех городах и районах республики. Больше остальных этот показатель вырос в Гафурийском районе – там реализация спиртного выросла на 14,2%. Меньше всего продажи алкогольных напитков выросли в Калтасинском районе Башкирии – там рос составил всего на 1,1%.

Снижение объемов торговли алкоголем наблюдалось в 2022 году только в четырех районах республики: в Бураевском районе объем проданного спиртного снизился на 0,5% меньше, чем годом ранее, в Краснокамском районе на 0,3%, в Чекмагушевском на 0,3% и в Дюртюлинском на 0,2%.

В официальную статистику не вошли объемы проданного контрафактного алкоголя и потребление самодельных спиртных напитков.