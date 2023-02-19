Питался одними приправами: в Башкирии у пьющей матери забрали 10-летнего ребенка

Фото: МВД по РБ

Сотрудники МВД по Башкирии в Белорецке изъяли из неблагополучной семьи 10-летнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних по Белорецкому району навестили 33-летнюю местную жительницу и обнаружили, что она не исполняет должным образом родительские обязанности. Мать двоих детей уже давно стоит на учете во всех инстанциях, так как злоупотребляет спиртным.

Инспекторы наведались в гости к ранее судимой женщине и обнаружили, что на тот момент с ней проживал только старший ребенок – 10-летний сын. Шестилетняя дочка проживает с бабушкой в деревне. Впервые на учет в отделе МВД по делам несовершеннолетних ее поставили еще в 2012 году. С тех пор она продолжала вести аморальный образ жизни. Как пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии, мать постоянно злоупотребляла алкоголем, била детей и даже таскала их по притонам.

Когда инспекторы пришли к семье, ребенок рассказал им, что часто недоедает.

- По словам ребенка, иногда ему приходится питаться одними приправами. Условий для полноценного развития маленького человека матерью созданы не были. На теле несовершеннолетнего были замечены синяки, - раскрыли подробности в пресс-службе МВД по Башкирии.

После осмотра медиков, выяснивших, что здоровье ребенка подорвано из-за обстановки в семье, мальчика было решено изъять из семьи. Сейчас он находится в социальном приюте для детей и подростков, с ним работают психологи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери.