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НовостиЗдоровье19 февраля 2023 11:32

В Башкирии общее количество заболевших коронавирусом превысило 352 тысячи человек

За сутки от ковида и его последствий скончались два человека
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Башкирии подтвердил смерть двоих пациентов от коронавируса и его последствий за прошедшие сутки.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, заболевание за последние сутки подтвердилось еще у 271 человека. Всего по данным Минздрава Башкирии общее число заболевших с начала пандемии COVID-19 в республике составило 352 181 человек.

При этом переболели коронавирусом и выписались с полным выздоровлением на утро 19 февраля 2023 года 434 975 человек, а за сутки выздоровели 189 пациентов. К сожалению, от COVID-19 и его последствий за это же время скончались два человека.