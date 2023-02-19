В Башкирии на пожарную безопасность СНТ из бюджета выделят 250 млн рублей

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В Уфе проходит второй форум «SMART-садовод», где обсуждаются проблемы садоводства и пути их решения. Мероприятие посетил глава Башкирии Радий Хабиров.

На пленарном заседании форума руководитель региона заявил, что из республиканской казны на пожарную безопасность в СНТ выделят 250 млн рублей. Он так же предложил подключиться к программам федерального софинансирования поддержки садоводов.

На форуме выступил замминистра сельского хозяйства Башкирии Юрий Лысов, который заявил, что в этом году в список оборудования, которое помогут закупить на деньги из региональной казны, вошли противопожарные системы.

- Поэтому насосы, пожарные гидранты, крупную запорную арматуру, блоки управления автоматики было решено включить в список субсидируемого в рамках господдержки СНТ, - цитирует Юрия Лысова ИА «Башинформ».