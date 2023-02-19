Названы товары и продукты, подорожавшие в Башкирии в прошлом году сильнее всего

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По данным Росстата за девять месяцев 2022 года в Башкирии из продуктов питания сильнее всего подорожал сахар-песок – цены выросли на 32,38%. Это первое место в топе самых подорожавших продуктов.

Как сообщили «КП-Уфа» в Минторге республики, цены за январь-сентябрь прошлого года выросли также на 25,32% на печенье, на 22,33% подорожала пищевая соль, чай черный байховый за этот период подорожал на 21,49%.

В топ продуктов, прибавивших в цене за 9 месяцев 2022 года в Башкирии, вошли также говядина (кроме бескостного мяса) на 20,33%; баранина (кроме бескостного мяса) на 17,94%.

Среди непродовольственных товаров за этот же период 2022 года сильнее всего выросли цены на хозяйственное мыло (плюс 56,28% к аналогичному периоду 2021 года), новые легковые автомобили иностранной марки подорожали в среднем на 49,28%, замыкают топ-3 подорожания спички – цены на этот товар выросли на 45,63%.

Также значительно поднялись цены на женские гигиенические прокладки - на 44,13%, зубная паста подорожала в среднем на 31,84%, стиральный порошок на 28,15%, а туалетная бумага стала дороже на 30,3%.