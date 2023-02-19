Уфимка выпала из окна многоэтажки в Кузнецовском затоне и попала в больницу

Фото: скриншот видеоролика телеканала UTV

В минувшую субботу, 18 февраля, в микрорайоне Кузнецовский затон в Уфе произошел загадочный инцидент. Женщина в белой одежде выпрыгнула из окна третьего этажа многоэтажки и упала в сугроб. Видеозапись этого момента засняли камеры наружного наблюдения компании «Уфанет».

Видеоролик с моментом падения женщины из окна выложили в свои социальные сети корреспонденты телеканала UTV. На кадрах видно, как неизвестная женщина в белых одеждах снимает москитную сетку с окна на третьем этаже и прыгает вниз. Вскоре к дому подъехала машина скорой помощи – уфимку увезли в больницу.

Очевидцы в беседе с UTV пояснили, что женщина жива, но получила травму.