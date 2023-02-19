На дорогах Башкирии за выходные задержали 42 нетрезвых водителя

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В Башкирии за выходные сотрудники ГИБДД остановили и задержали 42 водителя, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Госавтоинспекции анонсировали массовые проверки на дорогах республики. Сегодня были подведены итоги профилактических мероприятий. Итог – 42 задержанных нетрезвых водителя, из которых восемь сели за руль в состоянии опьянения повторно. Еще восемь водителей управляли автомобилем будучи лишенными водительских прав, а 21 вовсе не имели таковых.

По данным ГИБДД по Башкирии за выходные были привлечены к ответственности 305 водителей, не использовавших ремни безопасности, а 31 нарушили правила перевозки детей, сообщил в своих соцсетях главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.