В Башкирию придут снегопады и резкое потепление

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Башкирии резко изменится погода. Башгидрометцентр прогнозирует снегопады и сильные колебания температуры воздуха.

Так, сегодня, 19 февраля, в Башкирии ожидается небольшой снег при юго-восточном и восточном умеренном ветре. Февральские метели будут сопровождаться холодными ночами и относительно теплыми днями. Днем сегодня столбики термометров покажут -8, -13°С.

В понедельник, 20 февраля, также ожидается небольшой снег, в южных районах Башкирии до умеренного. Ветер южный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут -9, -14 градусов Цельсия, в северных районах до -21, а днем потеплеет до -3, -8 градусов.

Во вторник, 21 февраля также ожидается небольшой снег, на юге Башкирии до умеренного. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -8,-13°С, днем потеплеет до -2,-7°С.