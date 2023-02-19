Уфимка за рулем иномарки сбила перебегавшего дорогу пешехода: мужчину увезли в больницу

Фото: ГИБДД по РБ

В минувшую субботу, 18 февраля, в Уфе на улице Первомайской 33-летняя местная жительница за рулем «Мазды» сбила пешехода. Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, 44-летний мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте.

По данным дорожной полиции авария произошла в светлое время суток, около двух часов дня. В результате ДТП пешеход с различными травмами был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки на территории Башкирии произошло три аварии с участием пешеходов. В каждом случае разбираются сотрудники ГИБДД, сообщил в своих социальных сетях главный Госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.