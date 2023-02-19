В Башкирии 9-летний мальчик купил на свои деньги медикаменты для участников СВО

Фото: Азат Ишемгулов (vk.com/id584931685)

Глава Ишимбайского района Башкирии Азат Ишемгулов рассказал в своих соцсетях о 9-летнем Егоре Пархоменко, который пожертвовал свои сбережения для бойцов СВО.

По словам главы района, второклассник вскрыл свою копилку и на все деньги купил медикаменты для отправки землякам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Как отметил Азат Ишемгулов, Егор последовал примеру отца, который также активно помогает уроженцам родного города, проходящим службу в зоне СВО.

-Последовав примеру отца, второклассник решил поддержать ишимбайцев. Ну что сказать? Молодец, Егор, и спасибо родителям за воспитание неравнодушного патриота! – написал в своих социальных сетях глава Ишимбайского района Башкирии.