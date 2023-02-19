Бастрыкин потребовал от СКР по Башкирии разобраться с историей издевательства над 13-летним подростком

Фото: Рустем Ахунов

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по факту издевательства над 13-летним подростком со стороны сверстников.

Напомним, накануне в социальных сетях появилось видео, где двое подростков издеваются над своим сверстником в туалете торгового центра. Они заставили раздеться парня догола в кабинке и снимали происходящее на камеру мобильного телефона. Затем они разослали видео знакомым через мессенджеры и социальные сети. Родители мальчика обратились в полицию.

В минувшую субботу, 18 февраля, Следком по Башкирии начал проверку по факту издевательств и нарушения неприкосновенности частной жизни несовершеннолетнего.

Сегодня, 19 февраля, в пресс-службе СУ СК по Башкирии сообщают, что руководитель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки и обнаружении обвинения. Доклад должен будет представить и.о. руководителя Следкома по Башкирии Игорь Пашнин.