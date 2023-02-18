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НовостиОбщество18 февраля 2023 16:24

Следком Башкирии заинтересовался издевательствами сверстников над 13-летним мальчиком

В ведомстве в настоящий момент организовали проверку по факту случившегося
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Следственный комитет Башкирии сообщил и начале проверки сообщений об издевательстве сверстников над 13-летним мальчиком в одном из торговых центров Уфы.

По предоставленной информации, данные о случившемся распространились в социальных сетях. Пока что известно, что над ребенком измывались два человека. Все происходящее подростки записывали на видео и показывали посторонним.

Также надзорному органу стало известно и о других нарушениях, связанных с неприкосновенностью частной жизни несовершеннолетнего. В настоящий момент все данные проверяются совместно с полицией.