Температура воздуха в Башкирии упадет до -28°

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Синоптики Башгидромедцентра рассказали о прогнозе погоды на ближайшие два дня. По предоставленным данным, в республике ожидается умеренный ветер и небольшой снег. Максимально температура воздуха упадет до -28°.

Метеорологи сообщили, что 19 февраля, в воскресенье, будет умеренный ветер. Температура воздуха ночью -17,-22°, при прояснениях -23,-28°, днем -8,-13°.

В понедельник, 20 февраля, пообещали небольшой снег и умеренный ветер. Температура воздуха ночью -9,-14°, в северных районах до -21°, днем -3,-8°;