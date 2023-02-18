Дети из Уфы издевались над 13-летним мальчиком в туалете торгового центра

Социальные сети потряс вопиющий случай издевательств, который произошел в Уфе. Над 13-летним мальчиком измывались в торговом центре его же сверстники. Все происходящее они записывали на видео, а потом рассылали друзьям и знакомым, сообщил Телеграмм-канал Mash-Batash.

По предоставленной информации, все происходило в мужском туалете. Два подростка поставили на телефон своей жертвы отслеживающую программу и преследовали его, пока не поймали в туалете.

Там ребенка заставили раздеться догола в кабинке, снимая происходящее. Когда о произошедшем узнали родители жертвы, то сразу же обратились в полицию. В настоящий момент проводится проверка отделом по делам несовершеннолетних.